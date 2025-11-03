Dal Consiglio Nazionale del Notariato un nuovo Studio che affronta il tema delle distanze legali nel sistema della proprietà edilizia e nel T.U. dell’edilizia, D.P.R. 380/2001 ART. 2-bis.
Lo Studio si sofferma sulla ratio e sui presupposti per l’applicazione delle norme inerenti alle distanze, sia dalle costruzioni che dai confini, oltre che sul ruolo e gli spazi operativi riservati alle regioni e alla pianificazione comunale.
In particolare, viene analizzato il nuovo art. 2-bis del D.P.R. 380/2001, chiarendo le deroghe che possono essere operate dalle Regioni al sistema delle distanze, e la disciplina nelle fattispecie di “demolizione e ricostruzione”.
Un paragrafo dello Studio è dedicato al fenomeno della successione di leggi nel tempo e si conclude con delle osservazioni sul ruolo dell’autonomia privata nell’ambito delle distanze.
