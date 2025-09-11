SimpleProf - Strumenti che semplificano la vita - Clicca per maggiori informazioni!
Giovedì 11 settembre 2025
Decreto ingresso lavoratori stranieri 2025: novità su permessi e lavoro regolare

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 140 del 4 settembre 2025, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, e sulla gestione del fenomeno migratorio.
Il decreto mira a garantire un ingresso legale e ordinato dei cittadini stranieri, contrastare il lavoro irregolare e rendere più efficiente l’organizzazione dei servizi migratori.

Le principali novità riguardano:

  • lavoro regolare: rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni dei datori di lavoro e revisione dei termini per il rilascio dei nulla osta, estendendo la precompilazione e il limite di richieste anche al lavoro stagionale.
  • permessi di soggiorno: estensione del diritto a soggiornare durante la conversione del permesso e aumento da 6 a 12 mesi per vittime di sfruttamento, protezione sociale o violenza domestica, con possibilità di richiedere l’assegno di inclusione.
  • settore assistenziale: lavoratori domestici e sociosanitari per persone anziane o con disabilità sono esclusi dal meccanismo delle quote e possono cambiare datore solo con autorizzazione degli ispettorati del lavoro.
  • volontariato e ricongiungimento familiare: il contingente di giovani volontari sarà stabilito ogni tre anni; i termini per il nulla osta al ricongiungimento familiare passano da 90 a 150 giorni.
  • hotspot di Lampedusa: proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2027, dell’affidamento alla Croce Rossa Italiana per la gestione.
Fonte: https://www.governo.it

