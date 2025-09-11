Decreto ingresso lavoratori stranieri 2025: novità su permessi e lavoro regolare

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 140 del 4 settembre 2025, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, e sulla gestione del fenomeno migratorio.
Il decreto mira a garantire un ingresso legale e ordinato dei cittadini stranieri, contrastare il lavoro irregolare e rendere più efficiente l’organizzazione dei servizi migratori.
Le principali novità riguardano:
