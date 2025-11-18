Costituzione rendita vitalizia: nuovi termini di prescrizione dopo la sentenza della Cassazione

Con Circolare n. 141 del 12 novembre l'Inps, a seguito del recente orientamento delle Sezioni Unite di Cassazione (Sentenza 22802 del 7 agosto 2025), fornisce indicazioni in merito ai termini di prescrizione deldiritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia, che vanno a sostituire quelle precedentemente fornite nella Circolare n. 48 del 24 febbraio 2025.
Secondo lo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte, dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi decorre un termine di dieci anni entro il quale il datore di lavoro può chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore. Trascorso tale periodo, il lavoratore può attivare la facoltà riconosciutagli dalla legge, con diritto al risarcimento del danno subito, entro un ulteriore termine decennale. Una volta decorso anche questo secondo termine, resta comunque al lavoratore la possibilità di costituire la rendita vitalizia a proprio carico.
