Corte Costituzionale: sì al congedo di paternità per la madre intenzionale

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 115 del 21 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del Dl n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall’art. 2, comma 1, lettera c), del DL n. 105/2022, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

La Corte ha ritenuto che la norma, nel non prevedere il congedo obbligatorio anche per la madre intenzionale in una coppia omogenitoriale femminile, viola i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza (artt. 3 e 31 Cost.), nonché il superiore interesse del minore alla continuità affettiva e alla cura da parte di entrambi i genitori.