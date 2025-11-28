La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170 depositata il 25 novembre, ha dichiarato l'illegittimità dell’articolo 83 del Codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie, previste dall’articolo 10 della cosiddetta "legge Gelli-Bianco".
La questione, sollevata dal Tribunale di Verona, sezione penale, ha riguardato un procedimento per omicidio colposo a carico di un dirigente medico che aveva chiesto di citare in giudizio, come responsabile civile, la compagnia assicurativa della struttura sanitaria pubblica presso cui prestava servizio.
Impedire al medico imputato di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice, ha affermato la Corte Costituzionale, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore.
Leggi il Comunicato Stampa della Corte Costituzionale.
