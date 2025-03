Contenzioso tributario: online i dati del IV trimestre 2024

Sul sito internet della Giustizia tributaria (sezione "Rapporti trimestrali sul contenzioso tributario") è stato pubblicato il rapporto relativo al periodo ottobre-dicembre 2024, corredato delle appendici statistiche.

Nel periodo ottobre-dicembre 2024, presso le Corti di giustizia tributaria (CGT) sono

pervenuti 52.986 ricorsi (40.919 in primo grado e 12.067 in appello), in aumento del

27,1%, rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2023 (+26% in primo grado

e +30,8% in appello); il loro valore complessivo, pari a 6,3 miliardi di euro, su base

tendenziale è aumentato del 15,1% in primo grado e del 13,6% in appello.

Nello stesso periodo sono state definite complessivamente 62.119 controversie (48.485

in primo grado e 13.634 in appello), in aumento del 4,3% rispetto al quarto trimestre

del 2023 (+11,2% in primo grado e -14,4% in appello).

Clicca qui per accedere ai dati.