Cassazione, Sezioni Unite: legittimazione passiva nei rapporti tra strutture convenzionate e ASL

Con Sentenza n. 34301 del 27 dicembre 2025 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, pronunciandosi nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c., hanno risolto un contrasto giurisprudenziale relativo all’individuazione del soggetto legittimato passivamente nei giudizi promossi per il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, affermando il seguente principio di diritto:
"La legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/92, spetta a queste ultime, in difetto, ai sensi dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, convertito in legge n 423/1993, di disposizione di legge regionale o, solo se richiamato in ambito contrattuale, di un provvedimento dell’autorità regionale che indichino un diverso Ente incaricato del pagamento per gli anni in contestazione".
