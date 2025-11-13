Cassazione: rimborsi spese di trasferta esclusi dalla base imponibile solo se dettagliati

Spese non documentabili? Ecco quando i rimborsi possono restare fuori dalla base imponibile.
Con Ordinanza n. 15053 del 5 giugno 2025 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito che, per poter escludere dalla base retributiva imponibile previdenziale le somme erogate a titolo di rimborso per spese non documentabili, sostenute in occasione di trasferte, è necessario che tali spese siano specificate in dettaglio.
La Corte ha chiarito che l’esposizione dettagliata delle spese ha una funzione di controllo, volta a verificare l’effettiva natura dei costi sostenuti.
In assenza di una specificazione puntuale, le somme corrisposte non possono beneficiare dell’esclusione prevista dall’art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
