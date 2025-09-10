Cassazione: permessi 104 validi anche fuori orario di lavoro

Con l'Ordinanza n. 23183 del 12 agosto 2025 la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, si è occupata della vicenda di un lavoratore licenziato per un presunto uso improprio i permessi ex Legge 104/1992, accusato di non non aver prestato assistenza al familiare invalido durante l’orario lavorativo.
L’azienda aveva sostenuto che il dipendente, in alcuni giorni di permesso, fosse stato visto al mare e non a casa della madre disabile.
La Cassazione, confermando la reintegra del lavoratore, ha chiarito che l’assistenza ex Legge 104 non deve necessariamente coincidere con l’orario di lavoro e che spetta sempre al datore dimostrare l’utilizzo improprio dei permessi.
L’onere della prova grava dunque sul datore di lavoro, ma non è richiesto che l’assistenza al familiare disabile debba coincidere con l’orario lavorativo, in quanto la legge non pone un vincolo temporale. L’assistenza, infatti, può avvenire anche in altre fasce orarie (nel caso specifico, la sera e la notte).
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google