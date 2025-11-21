Con Ordinanza n. 29929 del 12 novembre 2025 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da una società che contestava l’avvenuto accertamento dell’esistenza dell’obbligo contributivo anche con riferimento alle assenze dal lavoro per indisponibilità alla chiamata.
La Suprema Corte ha affermando che tale obbligo contributivo "permane nell’intero ammontare previsto dal contratto collettivo, anche in caso di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa, mentre la sospensione dell’obbligo contributivo si realizza nelle sole ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo, con riferimento a istituti quali la malattia, infortunio, maternità o cassa integrazione".
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google