Cassazione: iscrizione a ruolo ed estinzione del processo per deposito tardivo delle copie conformi

La Corte di Cassazione conferma: il deposito tardivo delle copie conformi negli esecutivi immobiliari e presso terzi comporta l’estinzione del processo. Nessuna sanatoria possibile.

Con Sentenza n. 28513 del 27 ottobre 2025 la Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, pronunciandosi su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., con ordinanza del 26 novembre 2024 n. 3171, ha chiarito un punto cruciale in materia di esecuzione forzata, confermando che "l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti".