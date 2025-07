Cassa Forense: rivalutazione importi pensione

Cassa Forense rende noto che, a partire dalla mensilità di giugno 2025, gli importi di pensione sono stati rivalutati dello 0,8%, in proporzione alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall’Istat per l’anno precedente, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

Contestualmente, sono stati liquidati gli arretrati spettanti per l’anno 2025. (art. 80 del Regolamento Unico della Previdenza Forense).