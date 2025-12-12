Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Venerdì 12 dicembre 2025
Aggiungi ai preferiti

Cassa Forense: pubblicata graduatoria bando contributi per follow up oncologico

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Cassa Forense ha comunicato che è stata pubblicata, sul proprio sito internet, nell’apposita area dedicata, la graduatoria del bando n. 16/2024 per l'assegnazione di contributi per il sostegno dell'attività professionale nel periodo di follow up oncologico, ai sensi dell'art. 3 lett. a2 del regolamento dell’assistenza. 
Fonte: https://www.cassaforense.it

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS