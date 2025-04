Cassa Forense: nuovi bandi 2025 a sostegno della professione

Cassa Forense rende nota l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di 19 bandi per l’anno 2025. Di questi, 16 sono stati emanati in continuità con le iniziative degli anni precedenti, mentre 3 rappresentano nuove iniziative riguardanti il sostegno alla professione ed alla famiglia, destinate alle iscritte vittime di violenza, ai praticanti avvocati per la preparazione all’esame di abilitazione e alle spese sostenute dai figli degli iscritti per alloggiare nelle residenze universitarie.

L'iscritto, per poter essere ammesso alla graduatoria di ciascun bando, deve essere in possesso della regolarità dichiarativa e contributiva al momento della presentazione della domanda. Per facilitare la verifica preventiva della propria posizione dichiarativa e contributiva, spiega Cassa Forense, è stata predisposta un’apposita funzionalità in fase di accesso alla domanda di partecipazione ad ogni bando.

Per poter essere ammessi alla graduatoria è necessario:

essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l’intero periodo di iscrizione alla Cassa e per i pensionati dall’anno successivo al pensionamento;

essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non oggetto di preventivo accertamento.

Inoltre, il richiedente non può beneficiare di più erogazioni relativa ai bandi 2025 per ciascuna tipologia di bandi (professione, salute e famiglia).

Questi, in dettaglio, i 3 nuovi bandi proposti: