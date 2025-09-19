Cassa Forense cerca responsabile della protezione dei dati: domande entro il 26 settembre

Con Avviso pubblicato sul proprio sito internet Cassa Forense comunica di aver avviato una selezione pubblica per individuare un professionista a cui affidare il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), ex artt. 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679.

Il professionista selezionato avrà i seguenti compiti:

informare e consigliare titolari, responsabili e dipendenti sugli obblighi del GDPR e altre normative sulla protezione dei dati;

monitorare il rispetto del GDPR, delle politiche interne e formare il personale sui trattamenti dei dati;

fornire pareri sulla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e seguirne l’esecuzione;

cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto per consultazioni e questioni legate al trattamento dei dati.

Al DPO verrà inoltre richiesto di svolgere ulteriori attività previste dai regolamenti interni e dalla normativa, incluse consulenze su accessi agli atti, segnalazioni di illeciti e sicurezza dei sistemi informativi.

L’incarico avrà durata di tre anni, a partire dal 1° gennaio 2026.

Le domande potranno essere presentate, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cnpaf@cert.cassaforense.it, a partire dal 15 settembre 2025 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 26 settembre 2025.