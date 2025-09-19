Cassa Forense cerca responsabile della protezione dei dati: domande entro il 26 settembre

Con Avviso pubblicato sul proprio sito internet Cassa Forense comunica di aver avviato una selezione pubblica per individuare un professionista a cui affidare il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), ex artt. 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679.
Il professionista selezionato avrà i seguenti compiti:
Al DPO verrà inoltre richiesto di svolgere ulteriori attività previste dai regolamenti interni e dalla normativa, incluse consulenze su accessi agli atti, segnalazioni di illeciti e sicurezza dei sistemi informativi.
L’incarico avrà durata di tre anni, a partire dal 1° gennaio 2026.
Le domande potranno essere presentate, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cnpaf@cert.cassaforense.it, a partire dal 15 settembre 2025 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 26 settembre 2025.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google