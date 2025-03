APE sociale anche a coloro che non hanno fruito dell'indennità di disoccupazione

Con la Sentenza n. 7846, pubblicata il 25 marzo 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato il principio di diritto secondo cui hanno diritto all’Ape sociale non solo coloro che hanno in precedenza fruito dell'indennità di disoccupazione, ma anche coloro che non hanno fruito dell'indennità di disoccupazione perché non spettante, pur trovandosi in condizione di disoccupazione e in possesso degli ulteriori requisiti anagrafici e di anzianità contributiva richiesti.