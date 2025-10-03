Vacanza-lavoro Italia-Giappone: la legge 136/2025 entra in vigore

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre è stata pubblicata la Legge 17 settembre 2025, n. 136, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, stipulato a Roma il 2 maggio 2022.

L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra i due Paesi e a offrire ai cittadini, in particolare ai più giovani, maggiori opportunità di conoscere la cultura e lo stile di vita dell’altro Paese. In questo contesto, ciascuna parte rilascia, a titolo gratuito, un visto per vacanza-lavoro, che consente di soggiornare fino a un anno, durante il quale è possibile svolgere un’attività professionale accessoria al periodo di vacanza.

In dettaglio:

il Governo del Giappone consente ai cittadini della Repubblica italiana che possiedono visti vacanza-lavoro validi di rimanere in Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di 1 anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore in Giappone;

il Governo della Repubblica italiana consente ai cittadini del Giappone che possiedono visti vacanza-lavoro validi di soggiornare nella Repubblica italiana come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di 1 anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare, senza permesso di lavoro, un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a 6 mesi come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore nella Repubblica italiana.

Il provvedimento è entrato in vigore il 27 settembre scorso.