Martedì 13 gennaio 2026
Ulteriori risorse per il Fondo Nuove Competenze

Altri 125 milioni di euro a disposizione del Fondo Nuove Competenze 3. La dotazione della terza edizione del Fondo Nuove Competenze sale quindi ad un miliardo e 150 milioni di euro, ampliando notevolmente la platea delle imprese che potranno beneficiare del sostegno dello Stato per la formazione delle competenze dei lavoratori nel digitale e nelle transizioni ecologiche.

Le risorse aggiuntive, provenienti dal Programma GOL del Piano nazionale di ripresa e resilienza, contribuiranno a ridurre il divario dell’Italia rispetto alla media europea in materia di formazione aziendale. In questo modo, spiega il Ministero del Lavoro nel comunicato del 9 gennaio, sarà possibile far scorrere ulteriormente la graduatoria già esistente e arrivare quasi al suo completo esaurimento, includendo progetti valutati positivamente ma non ammissibili al finanziamento per mancanza di risorse.
Fonte: https://www.lavoro.gov.it

