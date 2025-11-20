Con Provvedimento del 13 novembre il Ministero del Turismo definisce definisce termini, modalità e procedure operative per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi (c.d. Staff House) per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, previsti dall’articolo 14 del D.lgs n. 95/2025.
Nel provvedimento i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, per il sostegno agli operatori del settore turistico-ricettivo, inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio dei lavoratori impiegati.
Il provvedimento fornisce anche nuovi chiarimenti occorrenti in merito alle condizioni di ammissibilità delle spese nonché alla fase di concessione delle agevolazioni.
Le risorse disponibili ammontano a 66 milioni di euro, pari a 22 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione dedicata del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12:00 del 21 novembre 2025 e fino alle ore 17:00 del 19 dicembre 2025.
Per l’elenco degli oneri informativi previsti per le imprese è possibile consultare l’Allegato 1 del Decreto.
