Salute e sicurezza sul lavoro: al via lo sportello informatico relativo all'Avviso Inail formazione

Lo scorso 18 marzo si è aperto lo sportello informativo per la fase di registrazione dei proponenti di progetti integrati di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativi all'Avviso pubblico formazione e informazione 2024 dell'Inail.

Il calendario pubblicato prevede diverse date di apertura a seconda dei diversi ambiti di azione, così come diverse finestre temporali per la compilazione e l'invio delle rispettive domande, che dovranno essere inoltrate, esclusivamente in modalità telematica, tramite apposito sportello informatico, sulla base delle regole tecniche e secondo le tempistiche che saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito Inail.

Per la presentazione della domanda si dovrà accedere ai servizi online sul portale Inail.

Finalità dell'Avviso pubblico è quella di realizzare una campagna formativa e informativa nazionale a contenuto prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle azioni di sensibilizzazione ai rischi nuovi ed emergenti, tramite il finanziamento di progetti di formazione e informazione.

Per aiutare nella compilazione delle domande l'Inail ha pubblicato un Videotutorial, oltre ad altre utili risorse.

Qui tutti i dettagli.