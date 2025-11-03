Approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 248 del 24-10-2025) il Decreto che definisce i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato, varato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, il Ministro dell'Università e della Ricerca e il Ministro della Pubblica Amministrazione.
Con lo scopo di promuovere il volontariato, in particolare tra i giovani, quale esperienza che contribuisce alla formazione e alla crescita umana, civile e culturale della persona, il Decreto definisce i criteri per l'individuazione delle competenze esercitate nello svolgimento delle attività o percorsi di volontariato a supporto del loro riconoscimento, in ambito scolastico e lavorativo.
Inoltre, gli Enti del Terzo Settore sono individuati come soggetti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione delle competenze esercitate durante attività di volontariato.
