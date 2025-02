Retribuzioni convenzionali 2025 lavoratori italiani all'estero

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decreto 16 gennaio 2025) con il quale sono stabilite le retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori all'estero.

Le nuove tabelle retributive, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2025 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2025.

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in 26 giornate.

Sulle retribuzioni convenzionali si liquida il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati, nei termini di legge.