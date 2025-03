Regioni a Province autonome: nuove risorse per il Bonus psicologo

In arrivo nuove risorse per il Bonus psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono stati infatti assegnati altri 5 milioni di euro per il 2023 (sulle domande presentate nel 2024).

Con Messaggio n. 811 del 5 marzo l'Inps comunica che, con il Decreto Interministeriale del 17 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio scorso, sono state assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo D.I.

Dal prossimo 15 aprile, quindi, l’Istituto provvederà a scorrere le graduatorie, individuando i nuovi beneficiari. Con successivo messaggio sarà comunicata la graduatoria dei soggetti beneficiari e saranno fornite le modalità operative per la fruizione del contributo.