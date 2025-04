Scade oggi, 18 aprile 2025, il periodo "transitorio" per la ripresentazione delle domande non accolte per insufficienza di budget, relative al Reddito di Libertà, la misura destinata alle donne vittime di violenza che consiste in un contributo economico, nella misura massima di 500 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi.

E' destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia ed è compatibile con altri strumenti di sostegno come l’Assegno di Inclusione.

Le domande non accolte per insufficienza di budget possono essere ripresentate tramite i Comuni, al fine di comprovare la permanenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo. Tali domande, ricordiamo, hanno la priorità sulle nuove.

Maggiori informazioni nella Circolare Inps n. 54 del 5 marzo 2025.