'Rateizzazione lunga' debiti contributivi Inps-Inail. In Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

I debiti contributivi con Inps e Inail possono essere rateizzati fino a 60 mesi in base all’importo. Lo prevede il Decreto MLPS-MEF del 24 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre, che introduce la possibilità di dilazione dei pagamenti secondo quanto stabilito dal Collegato Lavoro 2024."
Il Decreto opera una distinzione basata sull’ammontare del debito.
In particolare, per favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi, l'Inps e l'Inail possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, in caso di:
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto i consigli di amministrazione di Inps e Inail, con propri atti, determineranno i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione, compresi quelli relativi alla seconda dilazione. I criteri definiti in tali atti troveranno applicazione alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all'adozione dei rispettivi atti.
Le domande di rateazione presentate a partire dal 12 gennaio 2025 potranno essere oggetto di rideterminazione del numero delle rate accordate, su richiesta del debitore presentata tramite i servizi on-line all'Inps e all'Inail.
