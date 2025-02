Proroga del regime di esenzione Iva per gli Enti del terzo settore

Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25 febbraio è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del Decreto "Milleproroghe", che vede, tra i principali provvedimenti in ambito fiscale, anche la proroga al 1° gennaio 2026 dell’operatività del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi (art. 5, comma 15-quater del Dl n. 146/2021).



La proroga concede quindi agli enti del Terzo Settore, che passano dal regime fuori campo Iva al regime di esenzione Iva, un ulteriore anno di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni fiscali.