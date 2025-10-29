Pronte le regole per riconoscere a fini scolastici e professionali le competenze maturate nel volontariato

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre è stato pubblicato il Decreto 31 luglio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la definizione dei criteri operativi per il riconoscimento scolastico e lavorativo delle competenze maturate nei percorsi di volontariato.

Al fine di promuovere il volontariato, in particolare tra i giovani, come esperienza che contribuisce alla formazione e alla crescita umana, civile e culturale della persona, il Decreto, in applicazione dell'articolo 19 del Codice del Terzo Settore (Dlgs n. 117/2017), definisce i criteri per l'individuazione delle competenze esercitate nello svolgimento delle attività o percorsi di volontariato a supporto del loro riconoscimento, in ambito scolastico e lavorativo, ai sensi e per gli effetti del Dlgs n. 13/2013, e in applicazione, ed alle condizioni definite dal Decreto n. 115/2024 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che disciplina i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze.