Il 13 ottobre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dei Giovani hanno firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla promozione della cultura previdenziale, con particolare attenzione alla previdenza complementare e all’educazione informativa e formativa in materia di welfare.

Fulcro dell'accordo triennale è il progetto strategico “Piattaforma di agevolazione della Previdenza Complementare”, un portale interattivo che possa informare, educare e supportare le scelte previdenziali dei cittadini, soprattutto dei giovani, offrendo simulazioni personalizzabili e strumenti decisionali.

Il Ministero avrà il compito di coordinare strategicamente il progetto, garantendo coerenza con le politiche pubbliche e promuovendo campagne informative e percorsi formativi, mentre il Consiglio Nazionale dei Giovani contribuirà con la propria rete associativa, promuovendo il progetto tra i giovani e co-progettando contenuti accessibili e aggiornati.