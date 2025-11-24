Premi di produttività: oltre 5 milioni di lavoratori li percepiscono

I dati arrivano dal report mensile "Deposito contratti" pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la procedura di deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali che prevedono il riconoscimento di un premio al raggiungimento di specifici obiettivi.

Al 17 novembre sono oltre 5 milioni (5.015.358) i lavoratori che ricevono in media 1.608,72 euro l’anno come premio di produttività.

Dei 19.066 contratti attivi al 17 novembre (il 2,8% in più rispetto al 2024), 15.591 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 12.360 di redditività, 9.687 di qualità, mentre 2.072 prevedono un piano di partecipazione e 12.076 prevedono misure di welfare aziendale.

Relativamente alla dimensione delle aziende che si avvalgono di questo strumento per riconoscere ai propri lavoratori importi aggiuntivi alla retribuzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi, il 48% riguarda imprese con meno di 50 dipendenti.

La quota restante si divide tra le aziende con almeno 100 dipendenti (37%) e quelle di fascia intermedia con numero di dipendenti compreso tra 50 e 99 (15%). La maggior parte dei contratti, pari al 73%, si riferisce ad attività economiche con sede nel Nord Italia, il 17% al Centro e il 10% al Sud. La Lombardia è la regione con il numero più alto di contratti attivi (5.151), seguita da Emilia-Romagna (3.131) e Veneto (2.210) mentre Valle D’Aosta (31) e Molise (23) quelle con numeri più esigui.