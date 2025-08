Politiche di inclusione sociale: aggiornato il sito del Programma Nazionale contro la povertà

Il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà si arricchisce di nuovi contenuti, pensati per avvicinare anche i non addetti ai lavori alle politiche per l’inclusione e chiarire le interrelazioni tra i temi e le azioni finanziate dal Programma a favore delle persone in condizione di povertà e vulnerabilità sociale.

Le nuove pagine del sito, dedicate alle Priorità, alle Aree tematiche e agli Organismi Intermedi (OOII), hanno l’obiettivo di semplificare la comprensione della struttura del Programma, delle sue aree di intervento e degli attori coinvolti nell’attuazione.