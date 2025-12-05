Pensioni: possibile il ricongiungimento dei contributi dalle diverse gestioni separate

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con notizia pubblicata lo scorso 21 novembre sul sito istituzionale, ha chiarito che è possibile effettuare la ricongiunzione dei contributi di differenti gestioni separate per costruire la propria pensione.
In particolare, è ora possibile ricongiungere i contributi:
Dunque, è possibile ricongiungere i contributi anche quando è coinvolta la Gestione separata dell’INPS.
In pratica, spiega il Ministero, i periodi contributivi possono essere trasferiti sia verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali, sia dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali, nel rispetto delle norme che disciplinano ciascun ente.
In passato questa possibilità era stata esclusa perché la Gestione separata è nata fin dall’inizio interamente con il sistema contributivo, mentre altre gestioni erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo. Con il progressivo completamento di questa transizione, non vi è più motivo di tenere la Gestione separata “isolata” dalle altre forme di ricongiunzione.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti