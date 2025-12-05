PayPal paga in 3 rate 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Venerdì 5 dicembre 2025
Pensioni: possibile il ricongiungimento dei contributi dalle diverse gestioni separate

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con notizia pubblicata lo scorso 21 novembre sul sito istituzionale, ha chiarito che è possibile effettuare la ricongiunzione dei contributi di differenti gestioni separate per costruire la propria pensione.

In particolare, è ora possibile ricongiungere i contributi:

  • verso la Gestione separata INPS da altre gestioni previdenziali;
  • dalla Gestione separata INPS verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.

Dunque, è possibile ricongiungere i contributi anche quando è coinvolta la Gestione separata dell’INPS.

In pratica, spiega il Ministero, i periodi contributivi possono essere trasferiti sia verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali, sia dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali, nel rispetto delle norme che disciplinano ciascun ente.
In passato questa possibilità era stata esclusa perché la Gestione separata è nata fin dall’inizio interamente con il sistema contributivo, mentre altre gestioni erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo. Con il progressivo completamento di questa transizione, non vi è più motivo di tenere la Gestione separata “isolata” dalle altre forme di ricongiunzione.
Fonte: https://www.lavoro.gov.it

