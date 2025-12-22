SimpleProf 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Lunedì 22 dicembre 2025
Aggiungi ai preferiti

Pensioni: a dicembre quattordicesima e importo aggiuntivo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Con la pensione di dicembre saranno erogati anche due importanti benefici: la cosiddetta "quattordicesima" e l'importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla legge 388/2000.
Nel Messaggio n. 3781 del 15 dicembre l'Inps informa che sono state completate le elaborazioni per il pagamento dei suddetti benefici.

L'importo aggiuntivo sarà erogato a oltre 400mila pensionati.
Il bonus, ricordiamo, spetta a chi ha una pensione compresa tra 7.844,20 euro e 7.999,14 euro annui, un reddito personale fino a 11.766,30 euro ed un reddito familiare, se coniugati, fino a 23.532,60 euro.

La somma aggiuntiva (quattordicesima) è stata invece riconosciuta a 149.580 beneficiari che hanno perfezionato i requisiti nel secondo semestre 2025. La "quattordicesima" spetta ai pensionati che hanno compiuto 64 anni tra agosto e dicembre 2025 e ai nuovi pensionati del 2025, sempre nel rispetto dei limiti reddituali previsti.

I pensionati interessati troveranno i dettagli sul cedolino di dicembre 2025 e riceveranno notifiche digitali via email, App IO e nell'area personale "MyINPS", se hanno fornito i propri contatti.
Fonte: https://www.inps.it

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS