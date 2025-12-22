Pensioni: a dicembre quattordicesima e importo aggiuntivo

Con la pensione di dicembre saranno erogati anche due importanti benefici: la cosiddetta "quattordicesima" e l'importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla legge 388/2000.

Nel Messaggio n. 3781 del 15 dicembre l'Inps informa che sono state completate le elaborazioni per il pagamento dei suddetti benefici.

L'importo aggiuntivo sarà erogato a oltre 400mila pensionati.

Il bonus, ricordiamo, spetta a chi ha una pensione compresa tra 7.844,20 euro e 7.999,14 euro annui, un reddito personale fino a 11.766,30 euro ed un reddito familiare, se coniugati, fino a 23.532,60 euro.

La somma aggiuntiva (quattordicesima) è stata invece riconosciuta a 149.580 beneficiari che hanno perfezionato i requisiti nel secondo semestre 2025. La "quattordicesima" spetta ai pensionati che hanno compiuto 64 anni tra agosto e dicembre 2025 e ai nuovi pensionati del 2025, sempre nel rispetto dei limiti reddituali previsti.

I pensionati interessati troveranno i dettagli sul cedolino di dicembre 2025 e riceveranno notifiche digitali via email, App IO e nell'area personale "MyINPS", se hanno fornito i propri contatti.