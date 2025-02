Pensione anticipata lavoratori precoci: modificati i termini di invio della domanda

Con Messaggio n. 598 del 17 febbraio l'Inps rende nota la modifica dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci. Tali termini sono uniformati a quelli previsti per l’indennità di APE sociale, ai sensi dell'Art. 29 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. Collegato Lavoro).

Per effetto della disposizione normativa, a partire dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (12 gennaio 2025), le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio per i lavoratori precoci, in corrispondenza con le scadenze già fissate per l’indennità di APE sociale, dovranno essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Modificati anche i termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica del beneficio per i lavoratori precoci. Le comunicazioni dovranno essere effettuate, similmente a quanto previsto per l’indennità di APE sociale: