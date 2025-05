Pensionati all'estero: al via la prima fase di accertamento dell'esistenza in vita

Accertamenti in corso per i pensionati all'estero, con scadenza per le attestazioni entro luglio 2025.

Con Messaggio n. 1409 del 5 maggio l'Inps ha informato che la prima fase della verifica dell'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati che riscuotono la pensione all'estero, rivolta ai pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Est Europa e Paesi limitrofi, si svolgerà da marzo a luglio 2025.

Scopo della verifica: contrastare l’indebita percezione delle prestazioni.

Per agevolare l’adempimento, le attestazioni di esistenza in vita dovranno essere inviate a Citibank N.A. entro il 18 luglio 2025, utilizzando il modulo di richiesta ricevuto dai pensionati interessati.

Le istruzioni per il processo di accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati all’estero per il 2025 e il 2026 sono state fornite dall'Istituto con Messaggio n. 890 del 13 marzo 2025.