Pensionati: a luglio la quattordicesima per il 2025

Lo ha comunicato l'Inps nel Messaggio n. 1966 del 20 giugno.

Con la mensilità di luglio sarà erogata ai titolari di pensione, aventi diritto, la quattordicesima (somma aggiuntiva).

L'Istituto ricorda che coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare l’apposita domanda di ricostituzione online, attraverso il servizio dedicato.

Il beneficio, precisa l'Inps, viene preso in considerazione anche in base al reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella presente nel messaggio.