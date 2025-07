Patente a crediti: quali requisiti per ottenere i crediti aggiuntivi?

Il Decreto Ministeriale n. 132/2024 ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti), fino alla soglia massima di 100 crediti, stabilendo i requisiti e relativo punteggio nella tabella allegata allo stesso Decreto.

Con Nota n. 288 del 15 luglio l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei suddetti crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi.

Tra i requisiti utili per l'ottenimento dei crediti è l'anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio, per la quale possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente.

I crediti, chiarisce l'INL, non sono cumulabili con il punteggio precedente, ovvero si terrà conto del numero di anni di iscrizione alla CCIA e, dunque, alla relativa “anzianità” maturata, attribuendo il corrispondente punteggio fino ad un massimo di 10 crediti.

Altri requisiti sono:

il possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;

l’asseverazione dei Modelli di organizzazione e gestione (MOG) da parte di organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale ex art.?51 del d.lgs.?81/2008;

il possesso della certificazione SOA di classifica I e II;

la consulenza e il monitoraggio con esito positivo effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale.

