Patente a crediti: nuovi chiarimenti su mezzi di soccorso e obblighi formativi

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato nuove FAQ relative alla Patente a crediti.

In una di queste l'INL chiarisce che i iservizi di pronto soccorso, anche antincendio, non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.

Un altro importante chiarimento riguarda gli obblighi formativi, ed in particolare se questi devono essere già assolti al momento della presentazione della domanda.

L'Ispettorato su questo aspetto chiarisce che qualora, al momento della richiesta, il percorso formativo è stato avviato anche se non ancora concluso, è possibile autodichiarare di essere in regola con gli obblighi formativi. Naturalmente, l’avvio del percorso formativo deve essere documentato o provato.