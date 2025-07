Patente a crediti anche per le imprese di pulizia che operano all'interno di un cantiere

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato la FAQ pubblicate sul proprio portale in tema di patente a crediti nei cantieri.

In una delle risposta fornite l'INL ha ribadito che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Dunque, anche un’impresa di pulizia che svolge le attività all’interno di un cantiere è tenuta al possesso della patente a crediti.