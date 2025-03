PA: via libera al Ddl su sviluppo della carriera dirigenziale e valutazione performance del personale

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 118 del 13 marzo ha approvato , in esame preliminare, un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il testo introduce nuovi strumenti per migliorare la performance individuale e organizzativa delle pubbliche amministrazioni e collegare, a questo nuovo sistema di valutazione, nuove prospettive di crescita e di progressione di carriera, con lo scopo anche di attrarre le nuove generazioni.

Due linee direttrici principali di intervento: