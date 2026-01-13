SimpleProf 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Martedì 13 gennaio 2026
PA: il regime di inapplicabilità termini di prescrizione e sanzioni civili esteso al 31 dicembre 2026

Con Messaggio n. 84 del 9 gennaio l'Inps ha informato che il regime di inapplicabilità dei termini di prescrizione e delle sanzioni civili è stato esteso al 31 dicembre 2026.

In particolare, il Dl n. 200 del 31 dicembre 2025 ha esteso al 31 dicembre 2026:

  • l’inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni obbligatorie dovute dalle pubbliche amministrazioni all’Istituto (Gestione Dipendenti Pubblici e Gestione Separata), per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2021;
  • il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili. Le amministrazioni pubbliche che provvederanno al versamento contributivo entro i nuovi termini, non saranno pertanto soggette alle sanzioni civili.
