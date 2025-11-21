Osservatorio lavoratori dipendenti del settore privato: nel 2024 cresce l'occupazione stabile

È stato pubblicato l’Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato con i dati del 2024, che conferma un mercato del lavoro caratterizzato da una crescita dell’occupazione costante, accompagnata da un incremento dei rapporti intermittenti (+4,9%) e da una contrazione della somministrazione (-2,5%) rispetto al 2023.

Nel 2024 l’occupazione nel settore privato continua a crescere, con 17,7 milioni di lavoratori dipendenti (+2% rispetto al 2023) e una retribuzione media annua di 24.486 euro (+3,4%). Gli operai rappresentano circa il 56% della platea, seguiti dagli impiegati (37%), mentre si registrano quote più contenute per quadri e dirigenti.

Si conferma un divario di genere: i lavoratori maschi percepiscono in media 27.967 euro, le lavoratrici 19.833 euro. L’occupazione è concentrata principalmente nel Nord (54,7%), seguita da Centro (20,7%) e Mezzogiorno (17,2%), con retribuzioni più alte nelle regioni settentrionali.

Nel 2024 il lavoro intermittente ha coinvolto 758.699 persone, e si è concentrato soprattutto nelle aree del Nord, con una retribuzione media annua di 2.648 euro.

Diverso, invece, il comportamento della somministrazione, che nel 2024 registra una lieve contrazione. I lavoratori con almeno una giornata retribuita nell’anno sono 915.062. In questo segmento prevale la componente maschile e il livello retributivo medio, pari a 10.578 euro, evidenzia un divario di genere più marcato rispetto all’intermittente.