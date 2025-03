Onlus non iscritte al RUNTS: proroga regime transitorio 5 per mille Irpef

L'Articolo 12 del Decreto Milleproroghe conferma la proroga, per un ulteriore anno e quindi fino al 31 dicembre 2025, del termine per l’applicazione del regime transitorio che permette alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021, di continuare ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, anche se non ancora iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.