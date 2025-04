Oltre 12mila i contratti di produttività attivi

Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione è il programma in Excel per calcolare le sanzioni e gli interessi di mora per il ravvedimento della prima registrazione dei contratti di locazione immobiliare. E' aggiornato con il tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2025 pari al 2%. Il software, oltre ad effettuare i conteggi dovuti, fornisce anche l’indicazione dei codici tributo, anno di riferimento e importi al fine della compilazione dell’F24 “ELIDE”.

Pacchetto dei software in MS Excel Ravvedimento operoso versamenti (vers. 2025) e Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione (vers. 2025). Entrambi i software sono aggiornati con il tasso legale, pari al 2% , in vigore dal 1° gennaio 2025.

Business Plan per PMI: versione Excel

Programma in Microsoft Excel per la stesura di un business plan di una piccola o microimpresa, da personalizzare con le specifiche esigenze di ogni realtà. È caratterizzato da una serie di tabelle per gestire le proiezioni economiche e finanziarie. È un modello semplificato, adatto per le piccole e medie realtà, utilizzabile per un numero illimitato di imprese.

Novità di questa versione:

nuova gestione degli investimenti in beni strumentali

aggiunta la gestione dei contratti di Leasing

nuova gestione dei finanziamenti a lungo termine

aggiunta la gestione per i costi legati a locazioni operative

aggiunto prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale in termini finanziari, del conto economico a valore aggiunto, sintesi del rendiconto finanziario

aggiunta, negli indici, l’analisi del Break Even Point e del DSCR

aggiunti i grafici relativi al Break Even Point e al DSCR

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali