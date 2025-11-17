Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Lunedì 17 novembre 2025
Obbligo iscrizione Gestione Separata per ricercatori e personale ippico

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Dal 1° gennaio 2025 hanno l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata:

  • i titolari di incarichi di ricerca finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor. Di questi incarichi possono essere destinatari giovani studiosi in possesso di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, da non più di sei anni, e di un curriculum idoneo per l’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. I titoli devono essere stati conferiti da università, enti pubblici di ricerca o istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca;
  • gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per le quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive.

Nella Circolare n. 142 del 12 novembre l'Inps illustra le le disposizioni in merito alle suddette nuove categorie di lavoratori per i quali è previsto l’obbligo della contribuzione previdenziale nella Gestione Separata e fornisce istruzioni per la gestione degli adempimenti contributivi derivanti.
