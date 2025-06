Con Circolare n. 98 del 5 giugno l'Inps chiarisce che, se l’interessato ha cessato volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi che precedono la disoccupazione involontaria per la quale si richiede la NASpI, la norma prevede che il richiedente possegga almeno 13 settimane di contribuzione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione volontaria a quella di cessazione involontaria dal rapporto di lavoro. L'Istituto precisa inoltre che la norma introdotta dalla legge di bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della NASpI, il cui calcolo continua a essere effettuato secondo le previgenti disposizioni.

La legge di bilancio 2025 ha introdotto un nuovo requisito contributivo di accesso alla NASpI per chi si trovi in uno stato di disoccupazione involontaria intervenuto dal 1° gennaio 2025.

