PayPal paga in 3 rate 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Giovedì 6 novembre 2025
Aggiungi ai preferiti

Nuovo bonus mamme: precisazioni Inps sulla presentazione delle domande

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Con Messaggio n. 3289 del 31 ottobre l'Inps, facendo seguito alle indicazioni già illustrate nella Circolare n. 139/2025, fornisce ulteriori istruzioni in merito alla presentazione delle domande del "nuovo bonus mamme", l'integrazione al reddito per l’anno 2025 per le lavoratrici madri con due o più figli, consistente nell’erogazione di 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo dell’anno 2025.

La domanda può essere presentata:

  • dal sito Inps, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.  Dopo l'autenticazione tramite SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS, si accede al “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” per la compilazione della domanda;
  • tramite il Contact Center Multicanale;
  • tramite gli Istituti di patronato.

Considerato che il termine per la presentazione delle domande scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande per il bonus dovranno essere presentate entro il 9 dicembre 2025, o entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti vengono maturati successivamente a tale data ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025.
Fonte: https://www.inps.it

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS