Nuovo bonus mamme: precisazioni Inps sulla presentazione delle domande

Con Messaggio n. 3289 del 31 ottobre l'Inps, facendo seguito alle indicazioni già illustrate nella Circolare n. 139/2025, fornisce ulteriori istruzioni in merito alla presentazione delle domande del "nuovo bonus mamme", l'integrazione al reddito per l’anno 2025 per le lavoratrici madri con due o più figli, consistente nell’erogazione di 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo dell’anno 2025.
La domanda può essere presentata:
Considerato che il termine per la presentazione delle domande scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande per il bonus dovranno essere presentate entro il 9 dicembre 2025, o entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti vengono maturati successivamente a tale data ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025.
