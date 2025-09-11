Con Circolare n. 46 dell'8 settembre l'Inail illustra i nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite.
Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2025, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta ufficiale 21 maggio 2025, n. 116, sono state approvate le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite Inail, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 193 dell’11 novembre 2024.
I nuovi coefficienti si applicano dal 1° gennaio 2025.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google