Nuova sezione del sito Inps sull'indennità di malattia e visite mediche

L'Inps comunica di aver attivato, sul proprio portale, una nuova sezione dedicata all’indennità di malattia e alle visite mediche di controllo.

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla Gestione Separata, quando un evento di malattia ne determina l’incapacità temporanea al lavoro.

Per entrambe le categorie di lavoratori vengono fornite informazioni su requisiti, durata della prestazione, quanto spetta, le modalità di pagamento e come richiedere l’indennità, oltre ad indicazioni sulle visite mediche di controllo.

Il lavoratore, infatti, per permettere i controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa, deve rendersi reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste.



Nella sezione dedicata anche tutti i riferimenti normativi oltre a diverse guide sul tema.