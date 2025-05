Linee guida IA nel mondo del lavoro: in scadenza la consultazione pubblica

In scadenza il termine per contribuire alla redazione definitiva delle Linee guida per l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, in consultazione pubblica fino al 21 maggio 2025.

Il documento, spiega il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è pensato per aiutare imprese, lavoratori, enti di formazione e intermediari a sfruttare al meglio le potenzialità dell’IA, in modo etico, responsabile e centrato sulla persona che sarà oggetto di dialogo anche con le parti sociali. L’obiettivo è favorire produttività, efficienza, benessere e sicurezza in ogni ambiente di lavoro, nel rispetto della dignità individuale e collettiva.

Gli interessati, entro il prossimo 21 maggio, potranno inviare suggerimenti, osservazioni e indicazioni su aspetti tecnici, normativi o di applicazione pratica delle linee guida tramite il Portale PerteciPA.

Il Ministero valuterà attentamente ogni contributo ricevuto, con l’obiettivo di pubblicare una versione aggiornata e consolidata delle Linee guida, cui seguiranno aggiornamenti periodici in linea con l’evoluzione normativa e tecnologica.