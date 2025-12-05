Con Comunicato Stampa del 2 dicembre l'Inps informa gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazioni Occasionali che, per effetto di procedure di rendicontazione non direttamente gestibili dall’Istituto, i versamenti effettuati tramite modello F24 negli ultimi giorni di dicembre potrebbero essere accreditati con ritardo sul portafoglio elettronico.

Al fine di evitare difficoltà nell’inserimento delle comunicazioni preventive (per il Contratto di prestazioni occasionali) e nella comunicazione/consuntivazione delle prestazioni (per il Libretto Famiglia) relative alle attività svolte nella seconda metà di dicembre 2025 e nei primi giorni di gennaio 2026, l’ente di previdenza raccomanda agli utenti di effettuare le ricariche del portafoglio elettronico tramite modello F24 entro il 18 dicembre. Resta sempre disponibile la possibilità di alimentare il portafoglio elettronico tramite PagoPA.

In assenza di fondi sufficienti sul portafoglio elettronico, ricorda infine l'Istituto, non è possibile utilizzare il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazioni Occasionali. In tali casi, il datore di lavoro potrà ricorrere ad altre modalità di regolarizzazione del rapporto di lavoro.